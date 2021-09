Kein Einkaufspark auf Manner-Areal Grundeigentümer zieht Schlussstrich

Ein Fachmarktzentrum mit Erlebnisgastronomie, einer Bowling-Bahn, eventuell auch einem Kino auf dem ehemaligen Manner-Areal in der Linzerstraße. Dieses im Frühling vergangenen Jahres bekannt gewordene Konzept des Bad Leonfeldener Unternehmers Wolfgang Hochreiter hat in den vergangenen Monaten in Perg viel Staub aufgewirbelt.