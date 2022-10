Einen Hilferuf in Richtung Landeshauptstadt sendet die Freistädter Stadtpolitik. In einer vom Gemeinderat einstimmig beschlossenen Resolution wird die Landesregierung aufgefordert, eine Notschlafstelle für den Bezirk Freistadt zu schaffen. Junge Menschen, die beispielsweise nach einem Streit im Elternhaus oder mit ihrem Partner nicht mehr wissen, wo sie einen Platz zum Schlafen finden, klopften bereits in der Vergangenheit an die Tür der Freistädter Jugendherberge, um hier kurzfristig