Kefer / Grasserbauer verlängerten ihr Gold-Abo bei den Beach-Finals

Temperaturen wie an der Costa del Sol oder an der Copa Cabana begleiteten am Sonntag die Finalspiele bei den „OÖ Beach Finals 2022 presented by Raiffeisen“ in Perg – den offiziellen Landesmeisterschaften im Beachvolleyball. Dabei erlebten die zahlreichen Fans in der neuen Beach-Arena bei der Machland Badewelt hochkarätige und vor allem spannende Partien. Allen voran galt dies für das Finale der Frauen, in dem sich die als Nummer Drei gesetzten Sophie Haselsteiner und Julia Guger in einer hart umkämpften Partie in drei Sätzen gegen die Paarung Bauer/Atzmüller durchsetzten. Sie durften sich damit über ihren Landesmeister-Titel und 250 Euro Preisgeld freuen. Die Bronzemedaille sicherten sich Stängle/Rachinger. Sie behielten im kleinen Finale gegen die heimische Paarung Surowka/König die Oberhand.

Bei den Herren war das Finale ebenfalls kein Fall für schwache Nerven. Die Serienmeister Dominik Kefer und Jakob Grasserbauer wurden von den beiden Underdogs Jonas Mürzl und Sebastian Hirschinger stark gefordert. Am Ende setzte sich aber die Klasse und Routine der Routiniers Kefer/Grasserbauer durch und sie siegten in zwei Sätzen. „Sie werden älter, wir werden besser“, gab sich Hirschinger bei der Siegerehrung mit einem Augenzwinkern zuversichtlich, demnächst dem Gold-Abo von Kefer/Grasserbauer bei den Beach-Finals ein Ende setzen zu können.

Im kleinen Finale waren gleich drei Spieler der veranstaltenden SG Prinz Brunnenbau Volleys am Start: Daniel Eder und Felix Leitner setzte sich hier klar mit 2:0 gegen das Team Hinterholzer / Heinrich durch und eroberten damit die Bronzemedaille.

Den Hobbybewerb sicherte sich die „Krampfmannschaft“ vor den „Schmetterlingen“ sowie „Jung & Dumm“, während sich „4 Bier san ah a Schnitzl“ die Seidlwertung sicherte. Die Siegerehrung führten Volleyball-Präsidentin Michaela Brixel vom Vorstand des OÖ Volleyballverbands, der Perger Bürgermeister LAbg. Anton Froschauer und Sponsorenvertreter Klaus Drabek (Raiffeisenbank Perg) durch.