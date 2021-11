Die Geschichte des Traditionsunternehmens Jauker reicht bis ins Jahr 1862 zurück. Es ist eine Zeit, in der in Österreich noch der Kaiser regiert; in Linz wird am 1. Mai der Grundstein für den Mariä-Empfängnis-Dom gelegt. Auch im Mühlviertel wird ein Grundstein gelegt: Zu dieser Zeit nämlich beschlossen die Vorfahren Maximilian Jaukers, sich dem Kaufmannsstand anzuschließen. Seit fünf Generationen haben sich nun die Jaukers der Nahversorgung im Oberen Mühlviertel verschrieben.