Katze "Charlie" saß vier Tage bei Gluthitze auf Fichte fest

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde am Sonntag der Baumpfleger Kevin Koppensteiner aus Neumarkt gerufen. Der Kater Charlie saß bereits seit vier Tagen in sengender Hitze in einem Baum fest und konnte aus eigener Kraft nicht mehr herunter. Seine Besitzer hatten ihn erst am Vorabend in dem Waldstück unweit ihres Hauses in der Ortschaft Rudersdorf (Gemeinde Neumarkt) entdeckt, nachdem sie auf ihrer verzweifelten Suche nach dem Tier dessen Schreie gehört hatten.

Warum der Kater auf die 25 Meter hohe Fichte geklettert war, ist unklar. Mit Hilfe von Seilklettertechnik stieg der Baumpfleger Kevin Koppensteiner zu dem gefangenen Tier hinauf, das ihn freudig empfing und sich dankbar retten ließ. Charlie konnte unverletzt, aber geschwächt seinen glücklichen Besitzern übergeben werden.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at