Katholisch und schwul: Ein Abend zur Diskussion

Seit Dezember ist es offizielle kirchliche Realität: Homosexuelle Partnerschaften sind wertvolle und segenswerte Beziehungen. "Ein Schritt in die richtige Richtung und ein ermutigendes Signal für alle, die sich schon zuvor dafür stark gemacht haben", betont der Freistädter Seelsorger Wolfgang Roth. Die Diözese Linz sieht er dabei als Vorreiterin: Hier seien Regenbogenpastoral, Queer-Gottsdienste keine Neuigkeiten. Um einen unaufgeregten Einblick in das Thema zu geben, lädt das Bildungswerk der Pfarre Freistadt übermorgen, Mittwoch, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag in den Pfarrhof. Florian Baumgartner, Initiator der Regenbogenpastoral, beleuchtet gesellschaftliche Hintergründe, persönliche Anliegen und theologische Zusammenhänge.

