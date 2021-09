Kater offenbar von Unbekanntem angeschossen

In der Nacht auf Sonntag wurde eineinhalbjähriger, schwarzer Kater an der rechten Vorderpfote schwer verletzt. Laut dem behandelnden Tierarzt handelt es sich um eine Schussverletzung. "Der Kater wurde zwar erfolgreich operiert, es ist aber nicht sicher, ob er die Verletzung überlebt", berichtete die Polizei am Dienstag.

In jüngerer Zeit sollen in Ulrichsberg mehrere Hauskatzen verschwunden sein, hieß es zudem vonseiten der Polizei. Die Polizei bittet um Hinweise: 059133-4261