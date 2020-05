Kastner-Café in Bad Leonfelden in neuen Händen

Mit der Familie Daurer präsentiert sich das bisher zur Hochreiter-Firmengruppe gehörende Haus mit einem neuen Besitzer. Mit Helmut Daurer und seiner Tochter Isabella übernehmen dabei Profis den Betrieb: Seit vielen Jahren in der Branche tätig – sie führen das Café Schröckmayr in Neufelden – möchten sie in Bad Leonfelden an eine große Kaffeehaus- und Konditoreitradition anknüpfen. "Der Name ‚Café-Konditorei Kastner‘ am Hauptplatz von Bad Leonfelden steht seit Jahren für Torten, Eis und feinste Backwaren. Diese Tradition möchten wir fortsetzen und unsere Gäste mit hausgemachten Produkten in bester Qualität verwöhnen", sagen die neuen Besitzer.

Zufrieden mit der jetzt realisierten Lösung zeigt sich auch der bisherige Eigentümer des renommierten Hauses, Wolfgang Hochreiter: "Vor dem Hintergrund, dass dieser Betrieb für Bad Leonfelden und speziell für das Ortszentrum von enormer Bedeutung ist, war es mir sehr wichtig, dass das Kaffeehaus und die Konditorei Kastner nachhaltig in gute Hände kommen", sagt der Chef der erfolgreichen Mühlviertler Firmengruppe.