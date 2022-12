Kunde half Kassierin - Ladendieb erfolgreich gestellt

Der 25-jährige Ladendieb aus Rohrbach stahl Samstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt Getränke und Lebensmittel - er versteckte sie in seiner Kleidung. Ohne sie zu bezahlen, versuchte der Mann den Markt zu verlassen. Eine aufmerksame Kassiererin stellte sich ihm beim Ausgang in den Weg. Doch er flüchtete mit der gestohlenen Ware über den Parkplatz in Richtung Stadtmitte. Die 43-jährige Kassierin aus Arnreit (Bez. Rohrbach) folgte dem Täter und ersuchte Passanten um Hilfe. Ein 30-jähriger Julbacher (Bez. Rohrbach) stellte den Täter und hielt ihn trotz heftiger Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Täter wurde auf freiem Fuß angezeigt, die gestohlene Ware wurde sichergestellt.