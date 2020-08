Karin Kehrer über Drachen und die Liebe

"Corona-bedingt musste auch ich heuer auf meine Abstecher nach Großbritannien verzichten. Also möchte ich den Leserinnen und Lesern eine fantastische Reise ermöglichen, die ihren Anfang in London und Wales nimmt und in eine fiktive Welt führt. Genau wie meine Heldin habe auch ich schon den höchsten Berg von Wales, den Mount Snowdon, besucht und ich war fasziniert von der ursprünglichen Gegend und ihrem Reichtum an Sagen und Legenden, die mich unter anderem zu diesem Roman inspiriert haben."

Und darum geht es: "Kann ein Lied die Macht der Dunkelheit bannen? Er ist der Oberste Wächter des Lichts – der Letzte eines einst sagenhaften Volkes. Doch sein Herz ist gefangen in der Finsternis. Kann die Liebe ihn vor dem Verderben retten, das in ihm selbst lauert? Sie war einst mächtig und gefürchtet – doch sie hat einen unheilvollen Bund geschlossen. Sie ist nur eine gewöhnliche Sterbliche. Doch in ihr ruht die Hoffnung auf die Zukunft der Welten. Ein magisches Pergament gewährt ihr Zutritt in ein fantastisches Reich." Das Buch ist als Taschenbuch und E-Book im Buchhandel erhältlich.