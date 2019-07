Karin Kehrer lässt Bee Merryweather ermitteln

Karin Kehrers Cornwall-Krimi um die schrullige Bee Merryweather findet eine Fortsetzung. Auch im zweiten Band mit dem Titel "Leichenschmaus im Herrenhaus" stolpert die pensionierte Handarbeitslehrerin im wahrsten Sinne des Wortes wieder über die eine oder andere Leiche – obwohl sie eigentlich mit dem Häkeln ihrer Eierwärmer vollauf ausgelastet ist. Aber ihr Spürsinn ist geweckt, als der Nachbarshund einen Mann ausbuddelt, dem sie vor ein paar Tagen noch begegnet ist, und als auch bei der Geburtstagsparty ihrer Nachbarin jemand das Zeitliche segnet, hält nichts mehr sie zurück. Denn nur einer von den Partygästen kann der Mörder gewesen sein. Doch wer hatte ein Motiv? Wie auch beim ersten Band legt die Rohrbacher Autorin viel Wert auf eigenwillige Figuren und Atmosphäre.

Sie lässt sich immer wieder gerne von Reisen nach Großbritannien inspirieren und liebt dort vor allem die vielen Geschichten, die malerischen Gebäude und die schönen Landschaften. Das Dorf South Pendrick, in dem Bee Merryweather ermittelt, ist allerdings fiktiv. Derzeit sammelt die Mühlviertlerin bereits fleißig Ideen für einen dritten Band der Cornwall-Serie und arbeitet gleichzeitig an einem Roman in ihrem zweiten Lieblingsgenre, der Fantasy. "Leichenschmaus im Herrenhaus" ist als Taschenbuch überall im Buchhandel und als E-Book erhältlich.