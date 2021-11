Karin-Kehrer-Krimi wird neu aufgelegt

Es geht darin um die pensionierte Handarbeitslehrerin, die in einem idyllischen Dorf zum Mord am Chorleiter Peter Bartholomew ermittelt. Am 29. November wird der Krimi mit einem neuen Cover veröffentlicht. Der Inhalt wurde nicht verändert. "Ich freue mich natürlich sehr, dass mein Krimi so großen Anklang findet. Dass er im Hauptverlag von Ullstein veröffentlicht wird, beweisen die guten Verkaufszahlen", sagt die Autorin.

"Dadurch geht ein Stück weit auch einer meiner Träume in Erfüllung, bei einem großen Verlag anzukommen. Besonders stolz bin ich darauf, dass ich jetzt sozusagen Kollegin von bekannten Autorinnen wie Nele Neuhaus oder Camilla Läckberg bin, auch wenn diese natürlich in einer anderen Liga spielen." Das neue Cover soll einmal mehr auf das Genre Cosy Crime hinweisen, bei dem es ja nicht unbedingt um Blut und Action geht. Eher steht das Zwischenmenschliche im Vordergrund. Als "gemütlich", wie die wörtliche Übersetzung lautet, würde Karin Kehrer solche Geschichten trotzdem nicht bezeichnen. Es geht immerhin um Mord. Dem Genre Krimi bleibt die Autorin vorläufig treu. Gerade hat sie einen weiteren fertiggestellt, der allerdings das Mühlviertel als Schauplatz hat. Sie ist auf Verlagssuche dafür. "Todesklang und Chorgesang" ist als Taschenbuch und E-Book überall im Buchhandel erhältlich.