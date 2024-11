Kapl-Dachdecker Hofer holte Weltmeistertitel "dahoam"

Nach drei Tagen voller Konzentration und Anspannung kannte der Jubel keine Grenzen mehr: Das "Team Austria" wurde als letzte Nation bei der Siegerehrung auf die Bühne gerufen. Damit war klar: Daniel Hofer und sein Kollege Bernhard Gösweiner – ein weiterer Oberösterreicher – hatten die hochkarätige Jury überzeugt und sich den Weltmeistertitel gesichert. "Wir haben nicht gewusst, ob es sich für den WM-Titel ausgeht. Die anderen Teams haben auch sehr sauber gearbeitet. Umso mehr haben wir uns dann bei der Siegerehrung gefreut", erzählt Hofer.

Drei Tage Handwerkskunst

Drei Tage lang konnten die Handwerker zuvor ihr Geschick und Können im Messezentrum Innsbruck beweisen: Am ersten Tag mussten sie ein Dachmodell mit Eternit-Doppeldeckung versehen, inklusive Nockengrat und Einbau eines Dachflächenfensters. Am zweiten Tag galt es, eine Dachfläche mit Biberschwanz-Tonziegeln zu decken. Am dritten Tag folgte die Kür, bei der auch die beiden Betreuer mit anpacken durften. Dass darunter mit Dachdeckermeister Christian Gabriel ein weiterer Kapl-Mitarbeiter war, sollte kein Nachteil sein. In die Dachfläche aus Schieferstein wurde dabei in mühevoller Arbeit mit genauester Handwerkstechnik das Zunftzeichen der Dachdecker eingearbeitet. Handwerksgeschick, Genauigkeit, Sauberkeit und Werkstoffausnutzung überzeugten die Jury, und somit konnte sich "Team Austria" in der Kategorie "Steildach" den Weltmeistertitel und auch mit seinem Kür-Werkstück den ersten Platz sichern. Gemeinsam mit der Familie und knapp 50 Kollegen wurde dann in Innsbruck gefeiert. "Den Titel dann gleich gemeinsam mit der Familie, Freunden und Arbeitskollegen feiern zu können, das war das i-Tüpfelchen", freute sich Daniel Hofer über den Heimsieg.

Kapl-Geschäftsführer Alexander Gruber gratulierte im Namen der gesamten Firma: "Wir sind sehr stolz, dass wir mit Daniel Hofer einen weiteren Weltmeistertitel ins Mühlviertel holen konnten. Das zeigt die enorm hohe Qualität unserer Lehrlingsausbildung, die nicht nur in der Region, sondern darüber hinaus zu den besten gehört. Und wenn dann auch noch vorbildliches Engagement und Fleiß dazukommen wie bei Daniel, sind solche Erfolge möglich." Denn die beste Vorbereitung für einen solchen Bewerb ist die tägliche Arbeit: "Wir haben schon ein paar Mal für die WM trainiert, das meiste Wissen kommt aber sicher von der täglichen Arbeit auf unseren Baustellen", ist der frischgebackene Titelträger überzeugt.

Zufriedene Ausbilder

Auch die Lehrlingsausbildner, insbesondere Mentor Christian Gabriel, hätten großen Anteil an den vielen Erfolgen, wie Holzbau-Spartenleiter Walter Mitterbaur sagt: "Christian war selbst Vizeweltmeister, hat als langjähriger Vorarbeiter enorme Erfahrung und Daniel schon in der Lehrzeit unter seinen Fittichen gehabt."

