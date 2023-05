Kanzler bekräftigte Unterstützung zum Ausbau der KZ-Gedenkstätte Gusen

Zum zweiten Mal in Folge wurde dieses Jahr der ehemalige Appellplatz des Konzentrationslagers Gusen zum Ort einer hochrangig besetzten Gedenkstunde. Dazu wurde der in den vergangenen Monaten weitgehend von abgelagertem Schutt geräumte Platz am Donnerstagabend für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das soll nur ein erster Schritt für die Schaffung eines würdigen Gedenkortes in Gusen sein.

Bundeskanzler Karl Nehammer betonte, die Bundesregierung werde sämtliche Maßnahmen mittragen, rund um die im Vorjahr angekauften Grundstücke in Gusen einen Gedenkort von internationalem Format zu errichten: „Die Unterstützung der Bundesregierung ist sichergestellt.“ Dabei dürfe man aber auch das Leben, das rundherum weitergeht, nicht aus dem Blickfeld verlieren: „Hier ein Gedenken zu machen, heißt, ein gemeinsames Gedenken zu ermöglichen. Bei den Menschen, die hier leben und sich eine Zukunft bauen und gleichzeitig bei den Angehörigen, die hier ihre Opfer betrauern.“

Hochrangig besetzte Gedenkstunde am ehemaligen KZ Gusen Mitglieder der Bundesregierung und internationale Gäste gedachten am ehemaligen Appellplatz der Opfer des Lagerkomplexes Mauthausen - Gusen.

Die Bedeutung dieses seit Herbst laufenden Beteiligungsprozesses mit internationalen Opferverbänden sowie der Bevölkerung vor Ort kam dadurch zum Ausdruck, dass diese bei der Gedenkstunde ebenfalls ihre Vision von einem künftigen Gedenkort Gusen zum Ausdruck bringen konnten.

Von Gusen zog der Besuchertross weiter nach St. Georgen, wo vor dem Eingang des Stollensystem „Bergkristall“ als Teil eines geheimen Rüstungsprogramms ebenfalls an die Opfer des NS-Regimes erinnert wurde: Bei der Licht- und Klanginstallation „#eachnamematters“ wurden Namen der Getöteten vorgelesen und auf die Böschung neben dem Stollenzugang projeziert.

Neben Bundeskanzler Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka waren Karoline Edtstadler, Eleonore Gewessler, Gerhard Karner, Martin Polaschek, Klaudia Tanner, Norbert Totschnig, Claudia Plakolm sowie Alma Zadic als Mitglieder der Bundesregierung nach Gusen und St. Georgen gekommen. Die Gruppe der internationalen Gäste führten der 97-jährige Gusen-Überlebende Stanislaw Zalewski sowie der Vorsitzende der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan, an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wolfgang Sobotka Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.