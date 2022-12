Kammerorchester spielt zum Jahreswechsel auf

Zwei Jahre blieben Violinen, Bratschen, Celli und Oboen still. In den kommenden Tagen bricht das Kammerorchester Münzbach aber wieder zu seiner beliebten Mini-Tournee anlässlich des Jahreswechsels und der darauf abgestimmten Neujahrskonzerte mit beschwingten Walzerklängen der Strauß-Dynastie auf.

Unter der Leitung von Georg Prinz stehen u. a. die Ouvertüre zur Operette "Eine Nacht in Venedig" von Johann Strauß Sohn sowie die Ouvertüre zur Operette "Leichte Kavallerie" von Franz von Suppè, die bekannte "Pizzicato-Polka" der Brüder Johann und Josef Strauß sowie die Walzer "Wiener Blut", "Die Schönbrunner" und der beliebte "Kaiserwalzer" von Johann Strauß Sohn auf dem Programm.

Gespielt wird diesen Freitag (19.30 Uhr) zum Jahresausklang in der Arena Bad Zell, am 1. Jänner (17 Uhr) in der Volksschul-Turnhalle von Münzbach sowie am 2. Jänner (19.30 Uhr) in der Josef-Heiml-Halle in Kronstorf. Karten gibt es in den örtlichen Raiffeisenbanken, bei Ö-Ticket und natürlich bei den Orchestermitgliedern.

