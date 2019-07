Kaminbrand weitete sich aus

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr kam es in einem Wohnhaus in Neufelden zu einem Kaminbrand. Der Brand wurde von der Feuerwehr beim kontrollierten Abbrand bewacht. Die Umgebungstemperatur wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert. In der darauffolgenden Nacht schlug der 50-jährige Hausbesitzer um 2:20 Uhr neuerlich Alarm - der Nahbereich des Heizungskamins brannte. Der Brand weitete sich schließlich auf das Dachgeschoss aus und musste von acht Feuerwehren mit etwa 100 Mann bekämpft werden. Zur Erhebung der genauen Brandursache wurde ein Sachverständiger angefordert.

