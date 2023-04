Kamera zeigt: Störche brüten wieder auf Perger Funkmast

Seit 2021 nutzt ein Storchenpärchen den Funkmast zum Nisten. Um den Lebensraum der geschützten Tiere zu erhalten, errichteten die ÖBB auf diesem Mast außerhalb der Brutsaison eine Plattform. Sie dient als Unterlage für das Nest und schützt die Umgebung vor Verunreinigung. Gleichzeitig gewährleistet sie, dass die Funktechnik weiterhin betriebssicher zur Verfügung steht.

Die Störche haben das Nest auf der Plattform sehr gut angenommen. Seit 30. März liegen sechs Eier darin, die die beiden Störche nicht aus den Augen lassen. 32 bis 33 Tage dauert die Brutdauer bei Weißstörchen, wobei beide Partner brüten. Die Nestlingszeit umfasst etwa zwei Monate.

Dass sich das Pärchen am Funkmast wohlfühlt, zeigt auch die Anfang März installierte österreichweit erste ÖBB-Storchenkamera. Montiert an einem Ausleger am Mast hoch oben beim Nest lässt sie das Storchenleben mitverfolgen. Auf einer Webseite werden in regelmäßigen Abständen aktuelle Bilder gezeigt. Live-Bilder sind aus betrieblichen Sicherheitsgründen nicht möglich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper