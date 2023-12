Kajaktour bei Hochwasser: Feuerwehr rettete Mann in Walding

Es gibt Einsätze, die lassen selbst erfahrene Feuerwehr-Kameraden nur noch kopfschüttelnd zurück. Zu einem solchen wurden die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Walding, die in den vergangenen Tagen bedingt durch Sturm und Hochwasser fast durchgehend im Einsatz stand, am ersten Weihnachtsfeiertag gerufen. Ein Kajakfahrer hatte es offenbar für eine gute Idee befunden, in der Hochwasser führenden Rodl eine Tour zu unternehmen.

Auf Insel gestrandet

Man kann von Glück reden, dass bei dieser Unternehmung nichts Schlimmeres passiert ist: Der Oberösterreicher mittleren Alters strandete schließlich mit seinem Paddelboot auf einer kleinen Insel auf Höhe der Ortschaft Rodl im Gemeindegebiet von Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung) und konnte weder vor noch zurück. Spaziergänger wurden auf die missliche Lage des Wassersportlers aufmerksam und schlugen Alarm.

25 Kameraden der FF Walding rückten unter dem Einsatzstichwort "Personenrettung, Person im Wasser" an. Mittels Rettungsring und Leitern konnte der Kajakfahrer an Land gebracht werden. Er überstand den Vorfall unverletzt. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

