Kärntner wird Chef im neuen Mühlviertler Alm-Tourismus

Der 40-jährige Kärntner Stefan Wunderle wird den ab Jänner neu aufgestellten Tourismusverband „Mühlviertler Alm Freistadt“ als Geschäftsführer leiten. Der ausgewiesene Tourismus-Fachmann wurde nach einem extern begleiteten, mehrstufigen Auswahlverfahren aus 24 Bewerbungen an die erste Stelle gereiht und von der Hearing-Kommission einstimmig mit der Führung beauftragt.

Vom Weißensee ins Mühlviertel

Wunderle war in den vergangenen acht Jahren Tourismusleiter am Weißensee (450.000 Nächtigungen) sowie Projektmanager im Tourismusmarketing von Bad Kleinkirchheim und verfügt über eine mehrjährige Erfahrung als Betriebs-Coach von Hotelbetrieben im Bundesland Kärnten. Zudem begleitete er Marketing- und Event-Projekte in den Bereichen Sport-, Natur und Kulinarik.

Seine offizielle Bestellung als Geschäftsführer des Tourismusverbands Mühlviertler Alm Freistadt soll bei der konstituierenden Aufsichtsratssitzung Anfang 2020 erfolgen. Stefan Wunderle wird mit 7.Jänner die operative Führung im Tourismusverband übernehmen.

„Stefan Wunderle hat von allen Bewerbungen die größte operative Erfahrung und Expertise aus der Tourismusverbandsarbeit mitgebracht. Im Hearing hat er uns durch seinen dynamischen und authentischen Auftritt überzeugt. Wir freuen uns auf seine Kompetenz, seine Ideen und seine Begeisterung für die Themen und Betriebe unserer Region“, heißt es in einer Stellungnahme der Hearing-Kommission. Auch das gemeinsame Strategieteam der bisherigen zehn Tourismusverbände hat diese Auswahl mittlerweile bestätigt.

30 Gemeinden im Verband

Der Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt vereint mit Wirkung vom 1. Jänner 2020 die bisherigen Tourismusverbände Mühlviertler Kernland, Mühlviertler Alm, Bad Zell, Königswiesen, Gallneukirchen, Alberndorf, Rechberg, Pabneukirchen, Windhaag bei Perg und St. Thomas am Blasenstein. Damit vereint der Verband 30 Gemeinden aus den Bezirken Freistadt, Perg und Urfahr-Umgebung.

Seinen Sitz hat der am Montag von Oberösterreichs Landesregierung auch offiziell beschlossene Verband in seiner nächtigungsstärksten Gemeinde – in Bad Zell. Weitere Bürostandorte bleiben in Freistadt und Unterweißenbach bestehen. Inhaltlich will sich die Tourismusregion Mühlviertler Alm Freistadt auf drei Hauptthemen konzentrieren: Aktive Bewegung in der Natur, Gesundheit sowie Genussprodukte und Kultur-Highlights.