Kärntner Autor besucht Premiere

Der 50-jährige Kärntner wird der Mühlviertler Theatergruppe bei der Umsetzung seines Stücks, das sich durch zahlreiche Facetten des österreichischen Humors und Wortwitzes auszeichnet, genau auf die Finger schauen. Die flotte Komödie in zwei Akten erzählt vom verhängnisvollen Versuch, als Travestiekünstler Geld in die Haushaltskasse zu bringen. Auf der aufwendig gestalteten Bühne geht es tatsächlich drunter und drüber. Die Besucher werden zwei Stunden lustvoll unterhalten. Die Premiere geht heute um 20 Uhr über die Bühne. Weitere Spieltermine sind am 5. März um 16 Uhr, am 10., 11., 16., 17. und 18. März jeweils um 20 Uhr. Kartenreservierungen sind online auf theater.neusserling.at oder unter 0677 64773274 (18-19 Uhr) erwünscht. Die Akteure aus Neußerling freuen sich auf viele Theaterbegeisterte aus nah und fern.

