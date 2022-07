Kämpfende Hunde rissen Herrl die Böschung hinunter

Heute morgen, kurz vor 7 Uhr, schönstes Gassigeh-Wetter an der Donau. Ein 54-Jähriger Steyregger nützte das aus, und ging mit seinem Hund am Donauradweg in seiner Gemeinde spazieren. Den Hund hatte er mittels Bauchgurt an sich befestigt. In der Nähe war ein 66-Jähriger aus Ried in der Riedmark (Bezirk Urfahr-Umgebung) mit seinem Jagdhund zwischen Donauradweg und Au unterwegs, angeleint.

Als sich die beiden Hunde sahen, fingen sie an zu bellen. Der Jagdhund riss sich von seinem Herrl los, wodurch die Leine riss und ging auf den Hund des 54-Jährigen los. Da der aber am Bauchgurt seines Herrl befestigt war, geriet der 54-Jährige mitten in den Kampf der Hunde und wurde vom Jagdhund gebissen. Anschließend stürzten die beiden Hunde mitsamt dem 54-Jährigen eine Böschung zur Donau hinunter, wobei sich der 54-Jährige leichte Verletzungen zuzog.

Der 66-Jährige versuchte noch seinem Hund hinterher zu rufen, dieser hat jedoch nicht mehr reagiert. Der Mann ist dann hinterhergelaufen und konnte gemeinsam mit dem 54-Jährigen die Hunde trennen. Der 54-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus verbracht.