Kabarett im Pfarrheim: "Glaubn hoast nix wissen"

Die Kabarettistin und Pilgerbegleiterin Lydia Neunhäuserer bringt am 28. Jänner um 19.30 Uhr im Pfarrheim Lacken sowohl das Thema Glaube in seiner vielfältigen Weise als auch so manches nützliche und unnütze Wissen humorvoll auf die Bühne. Lydia Neunhäuserer stellt eine neue Bet-App für Jugendliche vor, und das Publikum erfährt außerdem, welche Sorgen der Teufel hat, wie es klingt, wenn Firmlinge Sternsingen, und welche Diagnose ein Schwede bekommt, wenn er von der Frau vor die Tür gesetzt wird. Aufgefrischt mit bekannten Melodien in neuem Textgewand ist es ein Abend zum Lachen mit einem Schuss Bildung. Es gelten natürlich die aktuellen Corona-Vorschriften wie etwa 2G und FFP2-Maske. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Veranstalter ist das Katholische Bildungswerk Lacken.