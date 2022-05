Kabarett-Erlös für Kriegsopfer gespendet

Am Samstag war Christine Eixenberger, die neben ihren kabarettistischen Auftritten in TV-Sendern dem Publikum auch aus der ZDF-Fernsehserie „Marie fängt Feuer“ bekannt ist, zu Gast im Aktivpark4222 in St. Georgen an der Gusen. Mit ihrem neuen Programm „Einbildungsfreiheit“ war jeder, der bayrischen Humor mag, bei dieser Veranstaltung gut aufgehoben. Beste Unterhaltung also, die noch dazu dem guten Zweck diente.

Denn in Absprache der Gemeinde als Veranstalter wurde der Reinerlös dieser Veranstaltung der Ukraine-Hilfe zur Verfügung gestellt, um damit die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Christine Eixenberger spendete ebenfalls einen Teil ihrer Gage. Somit konnte Bürgermeister Andreas Derntl den Betrag von 2.000 Euro für diesen wohltätigen Zweck in Empfang nehmen und weiterleiten.