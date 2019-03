Kabarett-Abend für Familien in Not brachte 4900 Euro ein

UNTERWEITERSDORF. Der Verein „Chancengerechtigkeit“ durfte sich bei seinem zwölften Benefiz-Kabarett über volle Spendenkassen freuen.

Es war die bereits zwölfte Auflage des Benefizkabaretts, mit dem in Unterweitersdorf zu Gunsten des Verein Chancengerechtigkeit Geld gesammelt wurde. Und es war zugleich eines der erfolgreichsten: 4900 Euro wurden rund um den Abend für Familien in Not gesammelt.

Auf der Bühne stand das bayrische Kabarettduo Petzenhauser & Wählt mit seinem Programm „G´essn wird dahoam“. Diese Veranstaltung zauberte nicht nur den mehr als 250 Besuchern ein Lächeln ins Gesicht, sondern ermöglicht vor allem erholsame Momente für Familien in schwierigen Lebenssituationen. Der Reinerlös des Kabaretts kommt nämlich dem Verein Chancengerechtigkeit zu Gute. Dieser organisiert begleitete Familienwochenenden für Familien in schwierigen Lebenssituationen im Mühl-Fun-Viertel in Klaffer/Hochficht. Das professionell begleitete Familienwochenende dient vor allem dazu, einmal abschalten zu können und aus dem beschwerlichen und problembehafteten Alltag auszubrechen. Mit professioneller Begleitung können die betroffenen Familien so auch die ersten Schritte heraus, aus der schwierigen Situation meistern.

Ein Teil des Erlöses kam auch dem Eltern-Kind-Zentrum, dem Hort und dem Kindergarten Unterweitersdorf zu Gute. Organisator und Bürgermeister Wilhelm Wurm bedankte sich ebenso wie der Vorsitzende des Verein Chancengerechtigkeit, Martin Kraschowetz, bei all jenen, die durch Sponsoring, Kartenkauf, Spenden und Mitarbeit bei der Veranstaltung dazu beigetragen haben, den betroffenen Familien zu helfen.

Wer eine Familie in Not oder einer schwierigen Lebenssituation kennt, die dringend eine Auszeit vom Alltag und eine Art „Erste Hilfe“ benötigt, kann sich gerne an den den Verein Chancengerechtigkeit unter info@chancengerechtigkeit.at wenden.

