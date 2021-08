JVP will Jugend wieder für Ehrenamt begeistern

Ehrenamt, Umwelt und Jugendbeschäftigung sind die zentralen Themen, mit denen die Junge VP derzeit in den Bezirken auf Anliegen Jugendlicher aufmerksam macht. JVP-Landesobfrau Claudia Plakolm und Bezirksobmann Fabian Pischinger wollen vor allem das Ehrenamt stärken – unter anderem durch Einführung eines 100-Euro-Steuerbonus für alle, die sich ehrenamtlich in einem Verein engagieren. Plakolm: "Viele Freiwillige sind unter 30 Jahre alt und investieren durchschnittlich 5,3 Stunden wöchentlich in das Ehrenamt. Damit sich Freiwillige weiterhin so für unsere Gesellschaft einsetzen können, braucht es Wertschätzung und die richtigen Rahmenbedingungen." "Gerade nach Corona braucht es hier eine Ermutigung", so Fabian Pischinger.