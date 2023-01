Jungmusiker lässt aufhorchen

Mit Timon Melzer hat ein Schüler der Landesmusikschule Pregarten eines der begehrten Dr.-Josef-Ratzenböck-Stipendien für besonders talentierte Musikerinnen und Musiker in Oberösterreich erhalten. Melzer entdeckte bereits im frühen Alter seine Liebe zur Blockflöte, die er bis heute an der LMS Pregarten mit großer Begeisterung bei Petra Wurz lernt. Der junge Musiker beschreibt diese Begeisterung so: „Für mich vermittelt Musik Gefühle, beruhigt und macht mich glücklich“.

Timon konnte in der den vergangenen Jahren sein Talent schon mehrfach beim österreichischen Nachwuchswettbewerb „prima la musica“ unter Beweis stellen. Für sein herausragendes Talent bekam er kurz vor Weihnachten das vom Land Oberösterreich ausgeschriebene Stipendium von Landeshauptmann Thomas Stelzer überreicht. Das Preisgeld möchte Melzer in ein neues Instrument investieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel