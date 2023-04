Jungkoch vom Vorstadtwirt holte Staatsmeisterschafts-Gold

Österreichs beste Lehrlinge in Hotellerie und Gastronomie traten zur Tourismus-Staatsmeisterschaft an. Hannes Sortsch, Lehrling beim Vorstadtwirt in St. Veit, holte Gold.

Der Oberneukirchner, der beim Vorstadtwirt von Siegfried Atzmüller in St. Veitsein das Handwerk lernt, hat sich mit dem Landessieg bei den Junior Skills OÖ für die Staatsmeisterschaft qualifiziert. Auch hier überzeugte er mit seinen Leistungen. Die fachkundige Jury vergab Gold.

Insgesamt gingen 78 Lehrlinge, neun davon aus Oberösterreich, bei den Junior Skills, den Lehrlingsmeisterschaften für Tourismusberufe, in Klagenfurt an den Start. An drei Wettbewerbstagen stellten sie in den Disziplinen Koch, Restaurant-Service und Hotelrezeption ihr Können, ihren Ehrgeiz und ihre Ausdauer unter Beweis.

"Jede Teilnahme ist wie beim Oscar schon eine Auszeichnung für sich! Die Teilnehmer sind auch die besten Botschafterinnen und Botschafter für die duale Ausbildung und die hohe Ausbildungsqualität in Österreich", gratulieren die Obleute der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Hans Spreitzhofer und Mario Pulker.

In Oberösterreich lassen sich derzeit 1051 Lehrlinge in der Gastronomie und Hotellerie ausbilden.

