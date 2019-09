Junges Rotkreuz-Team feiert 50 Jahre Ortsstelle

Die Ortsstelle Tragwein des Roten Kreuzes wurde im Jahr 1969 gegründet. Zahlreiche Höhepunkte und Meilensteine prägten die seither ins Land gezogenen fünf Jahrzehnte: die erfolgreiche Teilnahme an Sanitätshilfebewerben, die Renovierung der Dienststelle, der Garagenbau oder ganz aktuell die Etablierung eines Besuchsdienstes und von Lesecoaches in Tragwein.

Spannende Neuerungen haben sich heuer auch durch die Änderung der Ortsstellenleitung ergeben, bei der ein sehr junges Team nun die Gestaltung der Dienststelle in die Hand genommen hat. Überhaupt ist in Tragwein ein ausgesprochen junges Team am Ruder: Das Durchschnittsalter der aktiven Sanitäterinnen und Sanitäter (33 Männer, 17 Frauen) liegt bei 33 Jahren und sechs Monaten.

All das soll auch beim Festprogramm am Sonntag ab 9.30 Uhr seinen Platz haben. Besonders freuen sich die Tragweiner, dass Kabarettist Mario Sacher als Moderator durch das Programm führen wird.

