Junger Mühlviertler spielte bei Volleyball-EM groß auf

Bei der Ende Juli ausgetragenen U17-Europameisterschaft im Volleyball setzte der 16-jährige Martin Auer aus Ried ein sportliches Ausrufezeichen. Der junge Mühlviertler stand in allen Begegnungen in der Startformation des österreichischen Nationalteams und setzte sich immer wieder gegen seine Gegenspieler durch. Auer ist bereits die zweite Saison Teil des Nationalteam-Kaders. "Solche Turniere zu spielen, ist etwas ganz Besonderes. Mit den Teamkollegen am Feld zu stehen und zu zeigen, wofür wir trainieren; das sind besondere Momente", sagt der 16-Jährige.

In der EM-Gruppenphase schaffte Österreichs Nachwuchs Siege gegen Montenegro, Griechenland und Estland. Gegen die Türkei und Slowenien setzte es jeweils Niederlagen. Bis zum letzten Gruppenspiel gegen Belgien hatte das Österreichische Nationalteam den Aufstieg in das Halbfinale in der eigenen Hand. Auch gegen die Belgier zeigten die Österreicher ein Spiel auf Augenhöhe und gewannen den ersten Satz. Am Ende musste das Team eine 1:3 Niederlage (25:22, 20:25, 16:25, 25:27) einstecken. Dennoch beendete Österreich die EM unter den besten acht europäischen Mannschaften ? noch vor Volleyball-Nationen wie Frankreich und Serbien.

Nach einer kurzen Verschnaufpause steht Martin Auer nun wieder voll im Training. Dabei gilt es, die Umstellung von Spiel in der Halle auf die kommenden Beachvolleyball-Events zu meistern. Gemeinsam mit seinem Spielpartner Florian Pichler bereitet sich Auer vor allem auf die Österreichischen Meisterschaften U17 im Beachvolleyball kommende Woche (16. bis 18. August) in Graz vor. Die amtierenden Landesmeister konnten bereits vor zwei Jahren den U15-Vizestaatsmeistertitel feiern und zählen daher auch heuer zum engeren Favoritenkreis.

