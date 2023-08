Junger Motorradfahrer bei Sturz auf der Aisttal Landesstraße verletzt

Eine Fahrt mit seinem Motorrad hat für einen 20-Jährigen am Donnerstagabend im Spital geendet: Der junge Mühlviertler dürfte auf der Aisstal Landesstraße in Fahrtrichtung Reichenstein die Kontrolle über sein Zweirad verloren haben. Auf Höhe der Ortschaft Zudersdorf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Leitpflock. Das Bike geriet ins Schleudern, der Lenker stürzte. Sein Motorrad wurde erst nach 26 Metern auf einer Böschung von dem Holzzaun eines Hauses gebremst.

Der 20-Jährige zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass er vom Roten Kreuz in das UKH nach Linz gebracht werden musste. Sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

