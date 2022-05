Junge Tüftler und ihre Automatisierungs-Ideen

"Unsere Schüler trauen sich was und probieren, sie erzeugen keine Papiertiger", sagte Direktor Walter Jungwirth stolz. Nicht ohne Grund. Die vorgeführten Projekte können sich allesamt sehen lassen: Ein Blechmanipulator wurde ebenso vorgestellt wie ein Bearbeitungszentrum für Holzbretter und eine Druckluft-Dichtheitsprüfstation. Auch ein Betonstahl-Stangenmanipulator oder eine Waschanlage für zerkleinerte PET-Becher war zu sehen. Eine weitere Gruppe hat eine App für die Feuerwehr-Einsatzleitung entwickelt oder eine Software geschrieben, die die Planung von Elternsprechtagen erleichtert. Auch die Planenwäsche für einen Zeltverleih wurde automatisiert oder eine Methode zur Identifikation von Fußballspielern während eines Spiels entwickelt. Besonders interessant: Eine Gruppe hat ein Moped aus dem Jahr 1969 mit einem Elektromotor ausgestattet.

Für die unabhängige Jury war es deshalb nicht einfach, die besten Projekte herauszufiltern und als "Best of Session" auszuzeichnen. Und auch Staatssekretärin Claudia Plakolm zeigte sich bei ihrem Besuch in der Schule von den Leistungen beeindruckt. Für das nächste Jahr gibt es übrigens schon wieder viele Anfragen von Firmen, großteils aus der Region, die Projekte mit den Maturanten der HTL Neufelden realisieren möchten.