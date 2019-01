Junge Münchnerin übernimmt Maßschneiderei in Freistadt

REISTADT. Nicole Leggat führt das Geschäft von Leopoldine Pammer in der Freistädter Altstadt weiter

Eine hochkarätige Gratulantenschaf fand sich bei der Neueeröffnung der Schneiderei Pammer ein. Von links: Christoph Heumader, Anita Trenda, Andrea Chalupar, Gabriele Lackner-Strauss, Leopoldine Pammer, Nicole Legat, Heidemarie Pöschko, Elvira Fleischanderl und Erich Kitzmüller Bild: privat

Ideal gestaltete die Freistädter Kleidermachermeisterin Leopoldine Pammer ihre Geschäftsübergabe: Als sich vor einigen Monaten Nicole Legat, Absolventin der Münchner Modemeisterschule bei ihr vorstellte, waren sich die beiden Frauen rasch einig, dass man hier eine optimale Lösung für die Betriebsnachfolge bei der Hand hat. So hieß es am vergangenen Wochenende: Neueröffnung der Maßschneiderei in der Waaggasse 7.

Die Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft Freistadt“, Heidemarie Pöschko gratulierte mit ihrem Team der talentierten Jungunternehmerin zu diesem mutigen Schritt und bedankte sich gleichzeitig bei Leopoldine Pammer für ihre erfolgreiche Tätigkeit als Unternehmerin, Funktionärin und WIFI-Trainerin. Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Gabriele Lackner-Strauss und Erich Kitzmüller, Stellvertreter der Innung für Mode und Bekleidungstechnik, überbrachten der langjährig tätigen Unternehmerin eine Ehrenurkunde der WKOÖ.

