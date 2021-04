Junge Mühlviertlerin widerlegt das Vorurteil von der „Jugend ohne Ideale“

In Österreich gibt es drei Lions-Distrikte: Ost, Mitte und West. In allen drei Distrikten wurde ein Jugendpreis ausgeschrieben. Dabei mussten die Bewerberinnen und Bewerber – wegen Corona leider online – ihre Projekte vor einer Jury präsentieren, für Fragen Rede und Antwort stehen sowie mit Inhalt und Auftritt überzeugen. Für den Distrikt Mitte (Oberösterreich und Steiermark) hat Eva Wolfsegger aus Enterwitzdorf für die Initiative „Klimatag“ an der Linzer Auhofschule hinter einem Projekt aus Seiersberg (Stmk.) den zweiten Platz belegt. Hierfür organisierten die Eva und ihr Klimateam Workshops zu den Themen „Upcycling“, „Konsum“ und „Mobilität“, luden Experten zu Fachvorträgen in die Schule ein und wählten Klima-Klassenvertreter. Darüber hinaus wurden Eltern als „Green Peers“ in das Projekt eingebunden und „Energy Detectives“ ausgebildet.

Für die Lions Clubs aus dem Distrikt Mitte hat die gebürtige Hofkirchnerin Judith Raab (Lionsclub Linz Biophilia) die Vorbereitung der Projekt-Einreichungen und die Jurysitzung organisiert. Sie zeigt sich von der Qualität der vorliegenden Initiativen beeindruckt: „Es ist unglaublich berührend, wie offen und kreativ die Jugend an ihr ehrenamtliches Engagement für die Gesellschaft herangeht. Sie sehen konkrete Probleme in ihrem Umfeld und setzen völlig pragmatisch einen Schritt in Richtung Verbesserung.“