Junge Gastro-Quereinsteiger hauchen altem Café wieder neues Leben ein

Das Café Kastner war lange Jahre beliebter Treffpunkt in der Rohrbacher Innenstadt. Nun ist im Lokal mitten im Stadtzentrum neues Leben eingezogen. "Die Leute sind sehr dankbar, dass es hier wieder ein Café gibt und auch für die längeren Öffnungszeiten am Abend und an Wochenenden. Dieses Feedback motiviert uns sehr", sagt das junge Paar Lilly und Daniel. Die Neo-Gastronomen haben mit viel Energie und Tatkraft das Lokal komplett umgekrempelt und neu gestaltet.