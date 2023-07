Junge Gäste aus Indonesien, Italien, Polen, der Türkei und Spanien

Zünftig empfangen wurden drei Mädchen und zwei Burschen bei einer Willkommens-Grillerei zum Lions-Jugendaustausch auf der Kranzling. Mit dabei waren die Gasteltern sowie Mitglieder des Lions Clubs Rohrbach-Böhmerwald. Dessen Präsident Gerald Mayrhofer begrüßte die Jugendlichen in ihrer Landessprache, was den Jugendlichen ein erstes Schmunzeln abrang.

Eine Woche lang lernte die bunt gemischte Gruppe Land und Leute sowie die Besonderheiten des Mühlviertels kennen. Gleich zum Auftakt besuchten die Jugendlichen gemeinsam mit Gleichaltrigen aus ihren Gastfamilien das Zeltfest in Arnreit, waren zu Gast beim Frühschoppen in St. Stefan-Afiesl, machten eine Wanderung auf den Dreisesselberg und kühlten sich beim Baden in der Großen Mühl auf der Kranzling ab. Ein besonderer Spaß war der Ausflug in den Bikepark Lipno, verbunden mit spektakulären Abfahrten mit den Downhill-Rollern.

Lions-Mitglied Harald Dobersberger, der mit seiner Frau Andrea seit 15 Jahren den Jugendaustausch organisiert, ist von dieser Art der Jugendbegegnung überzeugt: "Unsere Gäste lernen unsere Kultur und unsere Art zu Leben kennen. Im Gegenzug erfahren unsere Jugendlichen viel von den Besonderheiten anderer Länder. Es entstehen tiefe Freundschaften, die teils ein Leben lang halten. Für uns ist der Jugendaustausch ein Friedensprojekt."

Andrea und Harald Dobersberger haben bisher rund 85 Jugendlichen den Aufenthalt in Oberösterreich ermöglicht. Im Gegenzug sind 2023 sieben Jugendliche aus dem Bezirk Rohrbach in den Genuss eines Auslandsaufenthaltes gekommen.

