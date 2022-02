Junge Böhmerwäldler auf den Spuren der großen Ski-Asse

Die Schiunion Böhmerwald veranstaltete den Energie AG Landescup für die Jahrgänge 2005 und älter. Der Veranstalter stand vor der großen Herausforderung, für die 64 Starter in zwei Renndurchgängen rennmäßig faire Bedingungen zu schaffen.

Schneller Nachwuchs

Bei Kaiserwetter konnten die jungen und junggebliebenen Rennläufer ihr Können unter Beweis stellen. Manuel Traunmüller von der Schiunion Böhmerwald konnte sich nach dem ersten Lauf steigern und erzielte im zweiten Lauf in seiner Klasse die Bestzeit.

Die jüngeren Rennläufer (2010–2011) waren schon zuvor in Freistadt beim OÖ Kids Cup am Start. Dieses Mal waren die jungen Böhmerwäldler nicht ganz vorne im Spitzenfeld zu finden. Die nächste Generation Schüler (2006–2009) war am Samstag und Sonntag beim Nachwuchscup Riesentorlauf am Kasberg an der Reihe. Bei Minusgraden und herrlichen Pistenverhältnissen konnten sich die jungen Rennläufer der Schiunion Böhmerwald mit den anderen aus dem Bundesland messen. Lukas Madlmayr konnte seine hervorragende Saison mit einem zweiten Platz am Samstag und dem Sieg am Sonntag auffetten.