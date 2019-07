Junge Autolenkerin prallte gegen mehrere Bäume

Eine 19-jährige Ungarin fuhr mit ihrem Pkw am Sonntag gegen 13:45 Uhr auf der Nordkammstraße Richtung Freistadt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie im Ortschaftsbereich Rabenberg (Gemeinde Weitersfelden) auf der nassen Fahrbahn in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte in dem abschüssigen Waldstück gegen mehrere Bäume. Letztendlich kam das total beschädigte Fahrzeug neben der Aist zum Stillstand.

Die 19-Jährige konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde von einem Anrainer, der durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam wurde, erstversorgt. Dieser verständigte auch die Einsatzkräfte.

Die 19-Jährige wurde verletzt in das Landeskrankenhaus Freistadt gebracht. Die FF Weitersfelden entfernte das Unfallfahrzeug mittels Bergekran aus dem Waldstück.