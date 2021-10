Julbach steht am Wochenende im Zeichen des Motocross-Sports

Motorengeräusch und Benzinduft liegen am Samstag und Sonntag in Julbach in der Luft, wenn das alljährliche Motocross-Rennen stattfindet. Die Rennstrecke ist in der ehemaligen Sandgrube an der Ortsausfahrt Julbach in Richtung Ulrichsberg angelegt. Das Areal bietet den Zusehern gute Einsicht auf große Teile des Kurses, der mit vielen Abfahrten, steilen Anstiegen und zehn Sprüngen gespickt ist.

Das Motocross-Wochenende ist jedes Jahr ein Zuschauermagnet und zieht viele Motorsportbegeisterte aus der Region an. Durch die geographische Nähe zur Grenze haben sich die Julbacher Motorsportler auch in Bayern schon einen Namen gemacht.

Der zeitliche Ablauf beginnt mit einem Trainingssamstag ab 11 Uhr, wobei die Fahrer in farblich gekennzeichnete Gruppen mit entsprechenden Zeitintervallen aufgeteilt werden. Erstmals ist heuer der Amateur-Masters-Cup, die niederösterreichische Landesmeisterschaft, in Julbach zu Gast.

Der Rennsonntag beginnt ab 8 Uhr. Gefahren wird voraussichtlich in neun Klassen mit je zwei Rennläufen, Rennende ist um etwa 17.30 Uhr. Die Zuschauer erwartet ein spannendes Rennen in Kinderklassen bis hin zu den schnellsten Erwachsenenklassen.

Der MSC Julbach steckt auch bereits voll in den Vorbereitungen für die ADAC-3-Städte-Rallye. Dabei wird am 16. Oktober in Julbach direkt im Ortskern eine eigene Keramo-Fanzone eingerichtet.