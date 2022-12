Juhann kann das: In sechs Jahren vom Asylwerber zum fertigen Installateur

Juhann Agha Moradi an seinem Arbeitsplatz in Schwertberg Foto: lebe

schwertberg / Ried in der riedmark. Im Dienstplan des Schwertberger Installationsbetriebs Medel steht „Mahdi Agha Moradi“. Wer jedoch den jungen Mann sucht, auf den man im Betrieb derzeit besonders stolz ist, fragt besser nach „Juhann“. Auf diesen Namen hat ihn der Rieder Pfarrer Engelbert Leitner nämlich getauft. Und so wird er von Kollegen und Freunden auch gerufen. „Ich habe mir den Namen ausgesucht, weil ich finde, dass er zu mir passt und auch zu meiner neuen Heimat im Mühlviertel.“

Die neue Heimat also. Jener Landstrich, in dem der im Iran aufgewachsene junge Mann vor sechs Jahren als Flüchtling Fuß fassen konnte. Genauer gesagt in einem Container-Quartier in Ried in der Riedmark. „Wir waren viele Menschen auf ziemlich engem Raum. Das war nicht immer einfach, aber ich war trotzdem dankbar. Vor allem für die Menschen, die mir die Sprache und die österreichische Kultur nähergebracht haben.“ Ein Team an ehrenamtlichen Helfern hat den jungen Mann vor allem beim Erlernen der hiesigen Sprache unterstützt – nicht nur der Schriftsprache, sondern vor allem der Umgangssprache. „Was man im Deutschkurs lernt, ist das eine. Aber damit kommt man im Alltag ja nicht weit. Ohne die Menschen aus Ried, die mich damals unterstützt haben, hätte ich das nicht geschafft.“

Mit „das“ meint Juhann Agha Moradi vor allem seinen beruflichen Werdegang: Vor drei Wochen hat er nämlich die Lehre zum Installationstechniker abgeschlossen, mit „gutem Erfolg“. Es ist ein Beruf, den Juhann gerne ausübt: „Er ist so vielfältig. Keine Baustelle ist wie die andere, und man muss handwerklich sehr gut drauf sein. Außerdem sind meine Kollegen einfach super!“ Dieser Zusammenhalt in der Firma war vor allem zu Beginn seiner Lehre wichtig. Das bestätigt Juhanns Chefin Elisabeth Medel: „Das Handwerkliche war nie ein Problem. In der Berufsschule hatte Juhann im ersten Lehrjahr aufgrund seines sprachlichen Aufholbedarfs schon zu kämpfen. Aber es wurde jedes Jahr besser. Bis zum jetzigen Abschluss mit gutem Erfolg.“

Auf diesem Erfolg will sich Juhann nicht ausruhen: „Jetzt werde ich eine Zeit lang als Geselle arbeiten. Aber die Ausbildung zum Meister reizt mich schon irgendwie. Fix ist nur, dass ich in der Firma bleiben will. Sie hat mir so viel ermöglicht, da muss ich jetzt auch etwas zurückgeben.“ Bis es so weit ist, ist vorerst einmal Weihnachtsurlaub angesagt. Und ein Besuch in der Christmette bei Pfarrer Leitner in Ried: „Er gehört auch zu meinen wichtigsten Begleitern. Deshalb gehe ich nach wie vor in Ried zur Kirche.“

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel