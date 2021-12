Jugendtaxi wird digital

Bisher mussten Jugendliche Jugendtaxi-Gutscheine am Gemeindeamt abholen. Mit diesen konnten Fahrten mit regionalen Taxiunternehmen teilweise bezahlt werden. Zuletzt war sowohl die Anzahl der an der Aktion beteiligten Taxiunternehmen als auch jene der eingelösten Jugendtaxi-Gutscheine stark rückläufig.

Mit der Umstellung auf die App-Lösung erhofft man sich seitens der Gemeinde wieder eine stärkere Beteiligung. Dafür müssen sich die Jugendlichen einmalig auf der Plattform der "4you Card" registrieren. Pro Quartal bekommen 14- bis 26-jährige Pergerinnen und Perger ein Guthaben von 50 Euro zur Verfügung gestellt, die bei Taxifahrten an Wochenenden in ganz Oberösterreich eingelöst werden können. Pro Fahrt kann die Hälfte des Fahrpreises über den digitalen Jugendtaxi-Bonus abgerechnet werden. Dazu muss mit der Handykamera ein in den Taxifahrzeugen angebrachter QR-Code eingescannt werden.