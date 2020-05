Jugendtankstelle setzte Taten für saubere Umwelt

Um vom Umweltschutz nicht nur zu reden sondern auch aktiv etwas dafür zu tun, war die Jugendtankstelle Mühlviertler Alm dieser Tage mit Jugendlichen im Gemeindegebiet von Unterweißenbach entlang von Straßen und Wegen unterwegs. Die jährliche Müllsammel-Aktion „Hui statt Pfui“ konnte zwar nicht in gewohnter Weise stattfinden, umso erfreulicher ist es deshalb, dass 14 engagierte Jugendliche, aufgeteilt in kleine Gruppen, an drei Tagen mit Müllsack, Handschuhen und Mundschutz ausgerüstet dem Müll auf den Leib rückten. Am Ende der Flurreinigungsaktion staunten alle Beteiltigten nicht schlecht, als sie mit vier vollgestopften Müllsäcken an den Ausgangspunkt zurückkehrten.

In diesen Säcken war auch allerhand zu finden, was in der freien Natur gar nichts zu suchen hat: angefangen von Zigarettenstummeln über Getränkedosen bis hin zu Glühbirnen und Autoersatzteilen. Mit der Entsorgung im Altstoffsammelzentrum war der mühevoll gesammelte Abfall schließlich dort gelandet, wo er von Anfang an hingehört hätte. Für Claudia Lindner von der Jugendtankstelle ist angesichts dieser Bilanz klar, welcher Appell an die Bevölkerung zu richten ist: „Beim nächsten Spaziergang ein Müllsackerl mitnehmen und etwas Gutes für die Umwelt tun – Müllsammeln tut nicht weh!“