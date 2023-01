Jugendrotkreuz stellt sich neu auf

Nun übergab er sein Amt an Patrick Eberl. Der neue Bezirksleiter ist beim Roten Kreuz kein Unbekannter. Bereits ab 2009 war er als Jugendkoordinator an der Bezirksstelle Perg tätig, ehe er als Lehrer an die HAK Perg wechselte und sein Amt als Jugendkoordinator an Simone Rosenberger übergeben hat.

Auch im Bereich der Erste-Hilfe-Bewerbe kommt es zu einem Personalwechsel. Nachdem Martina Stummer und Elfriede Sturm-Pochlatko über viele Jahre diese Mammutaufgabe in vorbildlicher Art und Weise erledigt haben, übernimmt Judith Valtl, Leiterin der Mittelschule Perg-Stadtzentrum, mit ihrem neuen Team diese spannende Aufgabe.

