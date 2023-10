Jugendorchester feierte Mega-Erfolg bei Wettbewerb

Wer schon einmal das Vergnügen hatte, das "Jugendorchester Dé Jungen 2.0" der Trachenkapelle Rechberg spielen zu hören, hat das Ensemble bestimmt in bester Erinnerung. Diesen Status als herausragendes Blasorchester konnten die von ihrem musikalischen Leiter Stefan Huber begleiteten jungen Rechberger am Wochenende mit ihrer Teilnahme am Österreichischen Jugendblasorchester-Wettbewerb eindrucksvoll untermauern.

Im 17 Jugendblasorchester, Musikschulorchester und Auswahlorchester umfassenden Teilnehmerfeld schlug sich das Mühlviertler Orchester ganz hervorragend und erreichte mit den Musikstücken "Troja" von Otto M. Schwarz (Pflichtstück) und "First Flight" von Armin Kofler (Selbstwahlstück) den zweiten Platz mit 92,25 Punkten in der Wertungsstufe CJ. Darüber hinaus belegten "Dé Jungen 2.0" auch den zweiten Platz in der Gesamtwertung der besten, vereinseigenen Orchester.

Dieses Ergebnis bedeutet den größten Erfolg in der elfjährigen Vereinsgeschichte. Das Orchester wird seit der Gründung im Jahr 2012 von Dirigent Stefan Huber geleitet und besteht aktuell aus 38 jungen Musikerinnen und Musikern aus Rechberg. Eine Zahl, die angesichts der insgesamt 1000 Einwohner Rechbergs umso größeren Respekt abverlangt.

