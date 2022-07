Jugendlicher rettete Pensionist vor dem Ertrinken

Der Pensionist aus dem Bezirk Perg ging kurz vor 18 Uhr mit seiner Frau im Badesee Waldhausen (Bezirk Perg) schwimmen. Etwa zehn Minuten später geriet der 72-Jährige in Not und drohte unterzugehen. Ein 15-Jähriger eilte mit einem Rettungsring zu Hilfe und brachte den Mann an Land.

Nach der notärztlichen Versorgung wurde der 72-Jährige mit dem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus Amstetten geflogen.