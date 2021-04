Jugendlicher bei Mofa-Unfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Der 15-Jährige war gegen 13:30 Uhr mit dem Mofa eines Freundes auf der Oberbairinger Gemeindestraße Richtung Hellmonsödt unterwegs. In der Nähe eines Reiterhofes in Hellmonsödt, Ortschaft Pelmberg, wurde ihm durch einen grauen Volkswagen Golf, welcher aus dem Güterweg Pargfried einbog, der Vorrang genommen, berichtete die Polizei am Freitag. Der Schüler musste bremsen, stürzte und blieb rechts neben der Fahrbahn in einer Wiese liegen. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Universitätsklinikum Linz eingeliefert. Zeugen bzw. der Lenker des grauen VW Golf sollen sich bei der Polizeiinspektion Hellmonsödt unter 059133/4335 melden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.