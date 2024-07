Jugendliche (16, 18) fuhren nach Feier in Sonnberg Pkw zu Schrott

Es war gegen halb fünf Uhr morgens, als der erst 16-jährige Bursch aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung den Wagen auf dem Güterweg Unter Rudersbach von Sonnberg kommend Richtung Rudersbach fuhr. Auf dem Beifahrersitz saß sein 18-jähriger Freund.

Lokalisierung: Unter Rudersbach in Sonnberg im Mühlkreis:

Der Pkw kam in einer Rechtskurve plötzlich links von der Straße ab und überschlug sich. Die beiden Jugendlichen, die keinen Führerschein besitzen, blieben unverletzt. Sie gaben gegenüber der Polizei an, dass sie zuvor bei einer Feier Alkohol getrunken hatten. Auch der 18-Jährige habe das Auto gelenkt. Die Burschen werden angezeigt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

