Jugendkantorei erfindet sich zum Jubiläum neu

Ziel ist es, dass jeder ambitionierte Sänger das richtige Angebot findet. Das neue Zeitalter für die Jugendkantorei Schlägl zeigt sich im neuen Design, wie beim Jahresprogramm "Chorissimo", oder beim Online-Auftritt. Vor allem aber wurden neue Strukturen geschaffen. So haben sich die beiden Barbershop-Ensembles "Barberellas" und "6Appeal" formiert, die in fixer Besetzung schwungvolle A-cappella-Unterhaltung bieten. Außerdem wurde der Konzertchor zur Kantorei, die für alle Sänger ab 15 Jahren offensteht und den Kern der Sangesgemeinschaft bildet. "Projektbezogen entsteht aus der Kantorei heraus ein Kammerchor, mit dem Chormusik auf hohem Niveau erarbeitet werden kann", so JKS-Vereinsobmann Christopher Zehrer. Als gefragter Countertenor steht er auf internationalen Bühnen; er ist auch Teil von "6Appeal". Bei den jüngeren Gesangstalenten bleiben die Strukturen unverändert.

1000 singende Kinder

Bei allen Gruppierungen gilt: Qualität ist oberstes Prinzip und wichtigstes Kriterium. "Schön ist natürlich, wenn sich auch die Quantität einstellt, die wir all die Jahre spüren durften", ergänzt die künstlerische Leiterin Karin Zehrer. In den vergangenen zehn Jahren wurden 1000 Kinder bei den Musikzwergen und in der Chorschule begleitet und stimmlich ausgebildet. Mit etwa 50 jungen Sängern hat das Projekt Jugendkantorei begonnen – jetzt sind es über 300 Mitglieder. Neuanmeldungen sind ab zwei Jahren möglich (sekretariat@jugendkantorei-schlaegl.at).

Als Nächstes steht am 20. September um 19.30 Uhr ein Barbershop-Konzert im TuK Haslach auf dem Programm. Tickets unter www.jugendkantorei-schlaegl.at