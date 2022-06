Jugend- und Kulturzentrum im Stöckl

ROHRBACH-BERG. Eine neue, gemeinsame Unterkunft haben der Treffpunkt "mensch & arbeit" und das Jugendzentrum Rohrbach mit dem traditionsreichen "Stöckl" gefunden. Übermorgen, Samstag, werden die Räumlichkeiten bei einem Tag der offenen Tür (ab 14 Uhr) vorgestellt und offiziell eröffnet (17 Uhr).

Haus mit viel Tradition

Das Benefiziat "Stöckl" in der Harrauerstraße 1 ist ein geschichtsträchtiges Gebäude: Es diente unter anderem bereits als Kindergarten, Kirchenbeitragsstelle sowie in den vergangenen Jahren als Zufluchtsort für Menschen auf der Flucht. Nun bekommt das Gebäude einen neuen sozialen Zweck und entwickelt sich zu einem offenen Haus, in dem Begegnung, Bildung, kultureller Austausch und Jugendzentrumsarbeit stattfinden.

Seit Anfang des Jahres renovieren Betriebsseelsorger und Jugendleiter mit viel Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern das Benefiziat Stöckl. In zahlreichen Stunden mit viel handwerklicher Arbeit, Schweiß, Staub und Muskelkater wurde das Haus fein herausgeputzt und kann am Samstag einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Für den Tag der Eröffnung werden vom Jugendzentrum maßgeschneiderte Angebote für Jugendliche und Junggebliebene vorbereitet. So werden in der Barfußbar des Institutes für Suchtprävention alkoholfreie Cocktails gemixt. Zudem können den ganzen Nachmittag lang kreative Tätigkeiten erprobt werden: Jonglieren, Henna Tattoos, Polaroidfotos, "Wall of Fame", Siebdruckwerkstatt und ein Wunschkonzert aus der Dose.