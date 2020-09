Jubiläumsfest im Museum Pregarten abgesagt: Gefeiert wird im Frühling

Im September 1995 wurde das Museum Pregarten eröffnet. Anfangs als Heimathaus, später als Museum Stadt Pregarten änderte sich der Name nach der Neuausrichtung des Hauses auf "Museum Pregarten". Die ersten Jahre waren Pionierjahre, in denen das Sammeln und Ausstellen alter Gegenstände im Mittelpunkt stand. Mit der inhaltlichen Neuausrichtung des Museums erhielt das Museum drei Sammlungsschwerpunkte: Produkte der ersten Oö. Steingutfabrik in Prägarten, bronzezeitliche Hügelgräber von Unterweitersdorf sowie Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Region. Regelmäßige Sonderausstellungen und Veranstaltungen runden das Jahresprogramm ab.

"Heuer ist alles anders. Corona-bedingt wurde der stets im September stattfindende Tag des Denkmals abgesagt. Und an diesem Tag hätten wir 25 Jahre Museum gefeiert", sagt Obmann Reinhold Klinger. Das Feiern wird nachgeholt – und zwar mit der Eröffnung des Hofes im kommenden Frühjahr. "Auch beim Hof sind wir durch Corona etwas im Zeitplan zurück, doch die Freude über die Sanierung des Außenbereiches überwiegt bei uns eindeutig", ergänzt Bauchef Josef Hiden.

Das Ehrenamt wird im Museum Pregarten großgeschrieben. Es ist beachtlich, was ein privater Verein mit 160 Mitgliedern in den vergangenen 25 Jahren für die Stadtgemeinde umgesetzt hat.

