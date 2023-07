Jubiläum und Schlüsselübergabe in der PTS Perg

Prächtig in Schuss präsentierte sich die Polytechnische Schule Perg anlässlich ihres 20-jährigen Bestandsjubiläums am Standort Schulzentrum in Perg. Nicht nur das Schulgebäude selbst, sondern auch die inhaltliche Ausrichtung mit ihrem ausgeprägten Praxisbezug und den umfangreich ausgestatteten Werkstätten gibt es mittlerweile seit zwei Jahrzehnten. "Die PTS Perg ist auch 20 Jahre nach ihrer Eröffnung einer der am besten ausgestatteten Schulstandorte, den wir in Oberösterreich haben", sagte Gerhard Huber, Regionsleiter Mühlviertel an der Bildungsdirektion Oberösterreich. Dass dem so ist, hängt vor allem mit der Arbeit des Fachbereichs Bau zusammen, der unverzüglich zur Tat schreitet, wenn kleinere Ausbesserungsarbeiten notwendig werden.

Pro Schuljahr werden an der PTS Perg etwa 140 Mädchen und Burschen auf den Einstieg in die duale Ausbildung vorbereitet. "Die Zusagen für einen Lehrplatz sind fast jedes Jahr bei 100 Prozent", sagte Schulleiterin Ludmilla Lumesberger. Zudem habe man in den vergangenen Jahren immer wieder Siege bei Landes- und Bundesbewerben erringen können und die technische Ausstattung laufend verbessert. Die im vergangenen Jahr eingeführte Fachabschlussprüfung habe in der Vorbereitung auf den Berufseinstieg einen weiteren Qualitätssprung ermöglicht. Das Jubiläumsfest am vergangenen Freitag wurde dazu genützt, um jenen 28 Schülerinnen und Schülern ein Podium zu bieten, die diese Prüfung mit einer Auszeichnung absolviert haben.

Das Fest war aber auch Anlass für einen Abschied: Schulleiterin Ludmilla Lumesberger verabschiedete sich in ein Auszeit-Jahr, das nahtlos in den Ruhestand übergehen wird. Elf Jahre hatte die Pädagogin aus Allerheiligen die Geschicke der Schule geleitet. Ihre Nachfolge als Schulleiter übernimmt mit Thomas Katzenschläger einer, der die Schule als Mathematik- und Fachbereichslehrer (Metall & Bau) seit Jahren wie seine Westentasche kennt. "Wir werden als Team die Herausforderungen der kommenden Jahre annehmen und meistern, indem wir beispielsweise die Künstliche Intelligenz nicht als Bedrohung sondern als Chance begreifen", so der designierte Schulleiter über seine neue Aufgabe.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner